В июне согласованный показатель инфляции в Литве – 11,8%

Среднегодовая инфляция в Литве, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, в июне составила 11,8%.

По данным Департамента статистики, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен среднегодовая инфляция была на 0,2 пункта ниже, чем рассчитанная на основании Индекса потребительских цен.

Согласованная годовая инфляция (в июне по сравнению с июнем 2021 года) составила 20,5%, рассчитанная на основании Индекса потребительских цен - 21%.

Согласованное изменение цен в июне по сравнению с маем составило 2,2%, а рассчитанное на основании национального индекса потребительских цен, было 2,3%.

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