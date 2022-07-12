Косильщики находят в выросшей траве немало ценных вещей

Косильщики, которые начали сезон скашивания травы в столице, каждый день находят в траве ценные вещи: банковские карты, кошельки, ключи, а иногда делают и более ценные находки, пишет madeinvilnius.lt.

Особую радость косильщикам приносят истории со счастливым концом - когда вещь находит своего хозяина.

К сожалению, чаще работникам попадаются бутылки, упаковки от еды и т.д.

Представитель компании Ekonovus Руслан Величко рассказал, что недавно нашел в траве дорогой мобильный телефон.

"Я учил коллегу косить траву на тракторе и заметил, что в траве что-то блеснуло. Подошел, а там – смартфон. И не какой-то простой, а одна из новых моделей Samsung. Я стал искать его хозяина", – рассказал мужчина.

Он нашел в социальной сети группу Шешкине (на территории этого района был найден смартфон) и опубликовал фото телефона. На следующий день пришли сообщения от нескольких человек.

"Я зарядил телефон дома. Думал, что смогу связаться с кем-то из контактов, но телефон был заблокирован. Именно так и удалось найти хозяина - он знал код. Смартфон ввернулся к хозяину. Молодой человек благодарил меня, хотел дать денег, но я не взял, достаточно благодарности", – рассказал Величко.

Он рассказал, что его коллега в Вильнюсе нашла в траве наркотики в небольших упаковках. Женщина сообщила о находке в полицию.

Другой работник Ekonovus Вячеслав Кутко сказал, что в Науяместисе и Старом городе работники находят кошельки с документами, номера машин.

"Была найдена и золотая цепочка. Выяснилось, что она принадлежала маленькой девочке. Девочка играла с детьми и потеряла цепочку и нательный крестик, к нам обратился ее папа, он поблагодарил нас", – рассказал Кутко.

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