В Рокишкском районе жители сфотографировали странного зверя, охотники предупредили об опасности

В фейсбуке жители делятся фотографиями странного зверя, которые были сделаны в Рокишкском районе. Пользователи гадали - кто это: шакал, собака или... чупакабра. Охотник Дарюс Гудачаускас пояснил, что это за зверь и рекомендовал жителям проявить осторожность.

Фотографии неясного существа удивили многих. На фото видно худое животное с длинным хвостом, большими ушами и темной кожей.

Гудачаускас сказал, что это лиса. Животное болеет чесоткой. Болезнь перешла в тяжелую стадию, скорее всего, жить лисе осталось недолго.

"От нее чесоткой могут заразиться и другие лисицы. Если к мертвой лисе приблизятся домашние животные и потрутся о нее, то тоже могут заболеть чесоткой. Фото сделано где-то в полях, значит риск контакта с людьми и домашними животными невелик", – сказал охотник.

По его словам, животное страдает, поэтому было бы лучше, если бы кто-то из местных охотников прикончил его, чтобы лиса не мучилась. Кроме того, важно утилизировать ее останки, чтобы болезнь не распространялась.

Охотник сказал, что лисицы часто болеют чесоткой. Они заражают друг друга, поэтому популяцию этих хищников надо регулировать.

Если чесоткой заболеет собака, ее можно вылечить, а диких животных вылечить от чесотки практически невозможно - их сложно поймать и дать им лекарства.

Niežais serganti lapė Foto: Facebook

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