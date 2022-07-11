В понедельник из Калининграда в Литву не пропустили груз древесины

После вступления в силу новых ограничений на транзит некоторых товаров через территорию Европейского союза в Калининград, введенных ЕС, в понедельник утром в Литву из Калининграда не пропустили перевозимый грузовым автомобилем груз древесины, сообщила BNS представитель Департамента таможни.

"Грузовик, пытавшийся въехать из Калининграда через погранпереход Кибартай, после досмотра был развернут. Он вез древесину. Таможня работает в обычном режиме, список проверяемых товаров расширен", - сообщила BNS в понедельник Лина Лауринайтите-Григене.

Таможня Литвы информировала, что для некоторых удобрений российского происхождения или ввозимых из России предусмотрены определенные исключения - при предоставлении установленных квот с 10 июля можно будет перевозить 837,5 тыс. тонн хлористого калия и 1,58 млн тонн минеральных и химических удобрений в год.

По словам Лауринайтите-Григене, допускаются исключения из транзита удобрений, пока не превышено их количество, определенное в регламенте.

"Импортер, который перевозит удобрения, подает на таможню грузовую декларацию и получает или не получает разрешение на ввоз в зависимости от того, не превышена ли квота, установленная для конкретной группы удобрений", - сказала Лауринайтите-Григене.

С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь, изделия из дерева, стекла, алюминия, бумаги, гипс, судовые детали и другие товары российского происхождения.

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