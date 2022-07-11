Белорусы в Литву ездят чаще, чем литовцы в Беларусь

Безвизовый режим с Беларусью действует два месяца (его для граждан Литвы и Латвии, ввела Беларусь). Этим пользуется немало жителей Литвы.

В минувшую среду агентство Belta сообщало, что с 15 июня Беларусь посетило больше 68 700 граждан Литвы.

Однако представитель Службы охраны госграницы (СОГГ) Рокас Пукинскас отметил, что белорусов в Литву приезжает намного больше, чем литовцев в Беларусь.

"В мае граждане Литвы границу с Беларусью пересекали, больше 79 000 раз (это поездки в обе стороны). Есть и люди, которые ездили по 3-4 раза, мы фиксируем общее число случаев пересечения границы. Мы не можем вычленить количество отдельных людей, а ведь один и тот же человек может ездить много раз за месяц. В июне этот показатель составляет 96 291", – сказал Пукинскас.

Он прибавил, что белорусов в Литву приезжает намного больше, чем литовцев в Беларусь.

"Мы видим, что белорусская пропаганда радуется тому, что к ним едет много литовцев, но на деле белорусов в Литву приезжает больше. Например в мае в обе стороны границу пересекли больше 120 000 белорусов, а в июне - больше 137 000", – сказал Пукинскас.

Он заметил, что у СОГГ нет данных, сколько литовцев ездит в Беларусь из-за введения безвизового режима. Кроме того, по его словам, без визы литовцы и раньше могли ездить в Беларусь - они могли получить ее на границе.

В Беларусь, по сути, ездят одни и те же люди, они ездили туда и, когда действовал визовый режим, сказал Пукинскас.

По его словам, жителей периодически предупреждают о том, что такие поездки могут представлять угрозу.

"В Беларусь ездят в основном жители приграничных районов, жители соседних населенных пунктов, для которых такие поездки стали источником существования или дополнительного "заработка". Дело в том, что если человек, документы у которого в порядке, пересекает границу, у пограничников нет оснований для того, чтобы не выпускать его", – заметил представитель СОГГ.

"Это право выбора гражданина, человек сам должен осознавать риск выезда в соседнюю страну", – прибавил он.

По словам Пукинскаса, белорусы пользуются действующими до сих пор визами, и ездят через Литву отдыхать за границу - через Медининкай направляются в Вильнюсский аэропорт.

"Мы можем сделать осторожный вывод - Литва и Евросоюз для белорусов привлекательнее, чем Беларусь для литовцев. Не надо исключать и тот факт, что белорусы ездят в Литву за покупками, несмотря на то, что некоторые товары в Литве дороже, чем в Беларуси. Но, видимо, у некоторых людей есть деньги и они хотят их тратить", – сказал представитель СОГГ.

Он не исключает, что некоторые белорусы приезжают в Литву на отдых, однако точно определить причину приезда сложно.

"Человек может сказать, что приехал на похороны или к родственникам, o на самом деле едет до ближайшей заправки, а потом назад. Поездки - личное дело, такой статистики у нас уже нет", – сказал Пукинскас.

Напомним, что безвизовый режим с Беларусью действует с 15 апреля 2022 года. Жители Литвы ездят в Беларусь за дешевым горючим и сигаретами, а также некоторыми продуктами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!