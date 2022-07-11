На горе Таурас разбирают лестницу из, как предполагают, еврейских надгробий

В Вильнюсе до сих пор не была разобрана лестница на горе Таурас, которую сделали из еврейских надгробий. В течение многих лет общественный деятель Даниэлюс Лупшицас пытался доказать, что люди ходят по еврейским надгробьям, попирая память покойных. На вопрос, почему лестницу начали разбирать сейчас, Лупшицас сказал, что, видимо, до сих пор были другие приоритеты. 11 июля долгожданные перемены начались – камни с горы Таурас возвращаются на еврейское кладбище. Пока еще есть вопрос, действительно ли это камни с могил, поэтому создана комиссия – она их осмотрит и рассортирует.

"Не говорили, а просили, объясняли, показывали... Несколько лет назад на встречу с мэром Ремигиюсом Шимашюсом даже приводили раввина, господина Калева Крелина, но были другие приоритеты... песочек, холмик, Погоня, мелки – все это стоит дешево, но все видят. Были обещания, рукопожатия, говорили, не переживайте, все сделаем весной – вот, сегодня наступила весна", – сказал Лупшицас.

По словам Лупшицас, происходящее сегодня - прецедент. "В Вильнюсе есть больше 7 мест (есть и другие), где использованы надгробные камни, на них и буквы есть, не надо быть сыщиком, чтобы увидеть", – продолжил он.

Лупшицас подчеркнул, что из таких камней нельзя делать скульптуры или постаменты: "Это украденное у людей имущество, его должны вернуть. По закону иудеев, его называют Галаха, эти камни должны закопать, спросите у любого раввина".

Представитель муниципалитета Вильнюса Айрида Дагене информировала Delfi, что эти камни вернут на еврейское кладбище.

"В советское время эти надгробья варварски использовались для строительство лестниц на горе Таурас, у Лютеранского сада, сейчас их вернут на место – сегодня начаты работы по демонтажу", – сказала Дагене.

Все камни отвезут на аллею Киркутаса.

"Во время первичного осмотра надписей не обнаружено, но сама форма камней вызывает подозрение - вероятно это были надгробья. Там все осмотрят и решат, что перевезут к Дворцу спорта", – сказала Дагене.

Новая лестница на гору появится, когда будут строить Национальный концертный зал, а дорожки Лютеранского сада соединят с террасой НКЗ.

Вильнюсский муниципалитет указал, что вопрос демонтажа лестницы обсуждался с Департаментом культурного наследия и Еврейской общиной Литвы.

На территории старого еврейского кладбища в Шнипишкес и на территории бывшего еврейского кладбища на ул. Оланду (в Ужуписе) уже сейчас хранят больше 1000 тонн надгробных памятников, которые были найдены в разных частях города. В советское время их использовали и для строительства инфраструктуры, зданий.

На ул. Оланду привезли камни с ул. Т.Косцюшкос, Латвю, Витауто, с территории Западной объездной дороги.

Те здания, которые содержат фрагменты еврейских надгробий, если их сейчас еще не планируют демонтировать, отмечают специальными табличками (к такому решению пришли, поговорив с представителями еврейской общины) - это здания на ул. Жеручё, 4 (Лаздинай), на территории Вильнюсской клинической больницы (Антакальнис), на ул. Витянё, 6.

На территории Ужупского еврейского кладбища из этих камней планируют создать мемориал. Это кладбище действовало с 1830 по 1963 г.

В 1961 г. советская власть решила ликвидировать старое еврейское кладбище в Вильнюсе, а надгробья использовали в качестве строительного материала (для лестниц, опорных стенок, украшения фасадов трансформаторных), не во всех случаях с надгробий даже стирали надписи.

Несколько лет назад территория бывшего кладбища на ул. Оланду была приведена в порядок и подготовлена для посещений – появились аллеи, дорожки, информационные стенды.

Tauro kalne nuardomi laiptai iš žydų antkapių Foto: DELFI / Julius Kalinskas

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