Больного коронавирусом мужчину удивила реакция врачей

Заболевший коронавирусом мужчина был удивлен, когда его попросили приехать в поликлинику,, несмотря на симптомы и положительный результат быстрого теста, который он сделал дома.

"Им было все равно, что тест положительный. Сказали приехать к врачу, который оценит мое состояние и сделает тот же тест в кабинете. Я зарегистрирован в Вильнюсе, а сейчас живу в Варенском районе, в Варене меня не приняли, сказав, что не делают тесты на ковид, пришлось ехать в Вильнюс", - рассказал Римас.

Он не стал рисковать, температура была 39 градусов, везти в Вильнюс его было некому. Врачи Варенской больницы рекомендовали вызывать скорую, если станет очень плохо.

Представитель Антакальнисской поликлиники Рута Ванагене сказала, что пациента направили к врачу, поскольку сейчас действует такой порядок.

"С 1 мая Минздрав утвердил порядок тестирования у семейного врача, удаленно больных коронавирусом сейчас не консультируют. Чтобы установить диагноз, врач должен осмотреть пациента, взять образцы для теста. Важно, чтобы такие люди не были носителями вируса, поэтому в нашей поликлинике разделены потоки, людей с симптомами принимают отдельно, в изолированном помещении. Мы сожалеем, что пациент сейчас живет в другом месте, возможно, стоит подумать о перерегистрации к врачу по месту жительства, ближе к дому", - сказала она.

Директор Варенской больницы Альгирдас Микличюс сказал, что все было не совсем так, как рассказал пациент. "У нас телефонные разговоры записывают. Да, звонил пациент, сказал, что у него положительный тест. Ему сказали, что надо обращаться к семейному врачу. Конечно, если бы пациент приехал к нам, его осмотрели бы, оказали помощь. Но ему пришлось бы заплатить, поскольку у его поликлиники нет договора с нашей больницей. Но пациент не приехал, поэтому он не может утверждать, что ему не оказали помощь", - заметил он.

Римас подтвердил, что скорую не вызывал и в больницу не ездил.

"Мне никто не сказал, что могу приехать платно. Я бы заплатил, не проблема. Мне просто сказали, что надо обращаться к своему врачу", - сказал он.

Однако представитель Минздрава Юлиянас Галишанскас заверил, что пациенту не надо было бы платить за услугу.

"Если у больницы есть договор с Больничной кассой, то пациенту не надо платить за услуги", - сказал он.

Между тем Микличюс уверяет, что диагностика и лечение коронавируса не является скорой помощью, за которую не надо платить.

Сам Римас сказал, что его удивило не то, что кто-то предоставляет или не предоставляет услуги, а сам действующий порядок, при котором больной должен ехать в поликлинику. Он также сомневается в надежности тестов (он покупал их в аптеке).

"В понедельник результат был положительным, во вторник тоже, а в среду - отрицательный, в четверг - снова положительный", - рассказал собеседник.

Галишанскис признал, что статистика коронавируса сейчас может быть неточной: если пациент не обращается к врачу, то факт его болезни нигде не фиксируется.

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