Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться – показатель заболеваемости на 100 000 жителей за последние 14 дней составляет 197,3 случаев, а показатель положительных тестов за последние 7 дней - 38,7%. В Литве в черную зону не входят лишь два муниципалитета.

За последние сутки в Литве установили 43 новых случая COVID–19.

Хуже всего дела обстоят в Друскининкае – на 100 000 жителей за 14 дней приходится 420,7 случаев, показатель положительных тестов за 7 дней - 59,2%.

В Вильнюсе уровень заболеваемости составляет 374,5 случаев на 100 000 жителей за 14 дней, доля положительных тестов - 40,2%.

В Паланге ситуация схожая - 371,3 случай и 63,3%.

Больше всего положительных результатов фиксируют в самоуправлении Йонишкиса - 71,4%.

Лучше всего дела обстоят в Пагегяй - 0 случаев и 0%.

В черную зону не попал и Молетский район, он находится в красной зоне - 77 случаев на 100 000 жителей за 14 дней и 7,7% положительных тестов за 7 дней.

В Литве минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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