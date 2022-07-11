Ignitis grupe подверглась крупнейшей за десятилетие кибератаке: масштаб атаки снизился, ситуация стабильная

В субботу литовский госэнергоходинг Ignitis grupe сообщил, что столкнулся с "крупнейшей кибератакой за десятилетие".

Группа сообщила, что с ночи она подвергалась DDoS-атакам (распределенного отказа в обслуживании), которые нарушили работу ее веб-сайтов и доступность электронных услуг.

Еще до полудня госходинг заявил, что сдержал и ограничил атаки.

"Взломов систем или какого-либо другого негативного воздействия не зафиксировано", — говорится в заявлении группы Ignitis grupe.

Электронные услуги клиентам снова оказываются, но атака на саму инфраструктуру продолжается, возможны сбои.

Согласно заявлению Ignitis grupe, ее специалисты наблюдают рост масштабов атак в последние недели, но пока их удавалось сдерживать.

В субботу вечером интенсивность атак возросла до беспрецедентного уровня.

"За последние две недели мы столкнулись с интенсивными DDoS-атаками. Мы видим, что после того, как отдельные атаки не увенчались успехом, хакеры выбрали нас в качестве единственной цели и мобилизовали все свои возможности, — цитируется в сообщении слова Эдвинаса Керзы, главы отдела устойчивости бизнеса Ignitis Group. – Мало того, что мы фактически стали единственной целью атаки в Литве на данный момент, активизировались новые неизвестные до сих пор сети ботнетов, которые блокировали каналы обслуживания интернет-провайдеров".

По словам Керзы, группа работает с интернет-провайдерами, чтобы адаптировать инфраструктуру к изменившейся ситуации.

"В настоящее время приоритетом является обеспечение бесперебойной работы веб-сайтов группы и систем, используемых клиентами. После завершения работ мы сразу же оценим, как мы можем улучшить процессы и дополнительно усилить системы, чтобы даже в случае такой масштабной атаки как можно меньше нарушалась деятельность", — сказал руководитель отдела устойчивости бизнеса.

Масштаб атаки снизился, ситуация стабильная

Масштабы субботней кибератаки на литовский госэнергохолдинг Ignitis group уменьшились, сейчас ситуация стабильная, сообщил BNS в воскресенье представитель группы.

"Нельзя сказать, что сама кибератака прекратилась, но ее масштабы определенно уменьшились. Наша публичная инфраструктура находится в хорошем состоянии — команда укрепила несколько мест, где увидела недостатки, и посмотрела, что еще нужно усилить в будущем", — сказал BNS руководитель отдела по связям с общественностью Ignitis grupe Артурас Кятлерюс.

"Сейчас ситуация хорошая и стабильная", - добавил он.

Кятлерюс подтвердил, что во время атаки не было утечки данных.

В конце июня были совершены широкомасштабные кибератаки на литовские госучреждения и предприятия.

В конце июня были совершены широкомасштабные кибератаки на литовские госучреждения и предприятия.

Государственные учреждения, компании, частный бизнес, интернет-СМИ также подвергались DDoS-атакам. Ответственность за них взяла на себя группа Killnet, которая, по утверждению литовских официальных лиц, связана с российской разведкой.

Эта же групировка сообщила в субботу в социальной сети Telegram об атаке на литовскую компанию по распределению электроэнергии Energijos skirstymo operatoriius (ESO), которая входит в холдинг Ignitis.

В субботу сайты ESO и Ignitis grupe некоторое время были недоступны.

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