Годовая инфляция в Литве в июне – 21%, месячная – 2,3%

В июне в Литве годовая инфляция составила 21%, а за месяц цены на товары и услуги выросли на 2,3%, сообщил Департамент статистики.

Предварительный показатель инфляции, опубликованный в конце июня, составлял 20,5% (годовой) и 2,2% (месячный).

Основное влияние на годовую инфляцию оказали горюче-смазочные материалы, тепловая энергия, молоко и продукты его переработки, сыр и яйца, твердое топливо, хлеб и зерновые продукты, мясо и мясные продукты, услуги ресторанов, кафе, газ, овощи, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, рост цен на масло и жиры, а также снижение цен на одежду, оборудование для обработки информации.

Месячное изменение цен в основном было обусловлено ростом цен на горюче-смазочные материалы, тепловую энергию, молоко и молочные продукты, сыр, яйца, хлеб и зерновые продукты, мясо и продукты из них, услуги ресторанов, кафе и аналогичных заведений, а также снижением цен на обувь, овощи и одежду.

Цены на потребительские товары за месяц выросли на 24,7%, услуги - на 12,1%, а за месяц - на 2,7% и на 1,4% соответственно.

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