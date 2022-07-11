Мавзолей Виленского Гаона включен в список объектов культурного наследия

Мавзолей Виленского Гаона на кладбище Судервес включен в список объектов культурного наследия. Соответствующий документ подписал министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Объект охраняется как архитектурный, исторический и мемориальный памятник культуры.



Элияху бен Шломо Залман жил в XVIII в, он известен как Виленский Гаон, мудрец, исследователь и толкователь Талмуда и древних рукописей.

Он родился в 1720 г. в Сельце, недалеко от Бреста, на территории нынешней Беларуси. В 1738–1745 гг жил в Кедайняй, с 1745 г. – в Вильнюсе, где преподавал Талмуд и каббалу, занимался исследованием древних рукописей. Написал более 70 трудов.

Гаон скончался в 1797 в Суккот, был похоронен на кладбище в Шнипишкес. На склепе над могилой Гаона надпись: "Он исследовал и разъяснял Тору, Мишну, Вавилонский и Иерусалимский Талмуды, мидраши, книгу Зоар... Еще в молодости он отказался от всех земных наслаждений и посвятил свое тело и душу прославлению Творца..."



В начале XX века Шнипишкское кладпище разоряли, поэтому могилу и склеп Гаона перенесли на кладбище в Ужуписе, а в 1968 г. после уничтожения последнего - на кладбище Судервес.

Склеп Гаона - один из самых популярных туристических объектов еврейского наследия в Вильнюсе.

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