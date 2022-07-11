В Клайпеду прибыл крупный груз СПГ из США

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыла крупная партия газа из США. Это первая партия СПГ в этом месяце.

В субботу утром газовоз BW Tulip, ходящий под сингапурским флагом, прибыл в порт Клайпеды и пришвартовался к судну-хранилищу Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, shipfinder.com и myshiptracking.com.

Как сообщил BNS оператор терминала Klaipedos nafta, газовоз доставил 142 тыс. кубометров газа.

Груз прибыл с завода по сжижению газа Cameron LNG, расположенного в порту Лейк-Чарльз в американском штате Луизиана.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!