На Неменчинском шоссе на проезжую часть сел огромный воздушный шар

Читатели Delfi.lt зафиксировали, как на окраине Вильнюса на проезжую часть сел огромный воздушный шар.

На шаре была надпись Kauno grudai. Машин в то время на проезжей части не было, однако очевидцы сказали, что посадка была аварийной.

Фотография была сделана в воскресенье вечером, когда начались сумерки. Этот воздушный шар сделан по спецзаказу. Это самый большой в мире воздушный шар необычной формы.

Несколько человек сообщили, что это не единственный воздушный шар, который совершил посадку на Неменчинском шоссе.

Зафиксировали еще два шара меньших размеров, причина их посадки в таком месте неясна.

В полицию о происшествии не сообщали.

Delfi.lt благодарит читателя за фотографию!

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