Глава МВД Литвы в Праге поднимет вопрос о пересмотре миграционной политики

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте будет добиваться более быстрых правовых решений в миграционной политике ЕС на формальной встрече министров внутренних дел Европейского Союза (ЕС), которая пройдет в понедельник в столице Чехии, сообщили в министерстве.

По ее словам, Чехия, которая будет председательствовать в Совете ЕС, обещает исключительное внимание к миграционной политике.

По словам Билотайте, очевидна необходимость в конкретном правовом регулировании, которое позволило бы государствам-членам ЕС обеспечить эффективное реагирование в случаях инструментализации миграции и гибридной атаки.

Она указала, что об этом говорят уже почти год, а законодательство ЕС пока не дает возможности странам-членам защищаться от гибридных атак белорусского режима на внешней границе ЕС и не предотвращает злоупотреблений системой предоставления убежища.

"Меры, предпринятые на национальном уровне, были единственным эффективным способом сорвать план Лукашенко. Мы всегда консультировались с Еврокомиссией относительно наших решений и будем продолжать это делать", - отметила Билотайте в пресс-релизе МВД.

Всего в прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тысячи мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки. Литва называет приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

Остановить поток мигрантов удалось, когда в начале августа прошлого года начала применяться так называемая политика разворота, но она вызвала критику со стороны правозащитной организации Amnesty International и Суда Справедливости Европейского Союза.

30 июня этот суд объявил, что литовские правовые нормы, которые не позволяют нелегальным мигрантам подавать прошение о предоставлении убежища и позволяют задерживать их просто за нелегальный въезд в страну, противоречат европейским директивам.

Министр внутренних дел, в свою очередь, заявила, что Литва должна защищаться и не отступaться от своих решений в отношении мигрантов.

В Праге министры внутренних дел ЕС также обсудят вопросы региональной безопасности, помощи Украине и Молдове, предотвращения сексуальной эксплуатации детей в Интернете, будут изыскиваться пути активизации усилий по расследованию военных преступлений, разминированию украинских территорий.

В Праге Билотайте подпишет соглашение со Словакией о сотрудничестве на границе с Украиной с целью предотвращения незаконного ввоза оружия в ЕС.

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