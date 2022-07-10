"Охота" на пьяных водителей: в Паланге остановил забор, в Кретингском районе - люди

До вечера пятницы полицейские одно за другим получали сообщения о пьяных водителях и сами ловили подозрительных. Алкогольное опьянение одного из них удивило с худшей стороны — неделю назад мужчина с чуть более низким уровнем алкоголя в крови скончался до того, как медики смогли оказать помощь.

Первый пьяный водитель попал в поле зрения полиции в ночь на 8 июля. Около 02.18 в Шяуляйском районе, в селе Гуделяй, остановили автомобиль Nissan Almera. За рулем находился мужчина (1991 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (2,80 промилле).

Около 10.43 водитель автомобиля Jaguar X-Typer (1972 г.р.) привлек внимание должностных лиц в селе Кетвергяй Клайпедского района. При проверке было обнаружено, что он выпил - содержание алкоголя в организме составило 1,63 промилле. Мужчину задержали и заключили под стражу.

Около 12.22 о возможно пьяном водителе автомобиля Peugeot 407 в Кретингском районе, на трассе Кулупенай-Салантай, сообщил простой гражданин - водитель совершал опасные маневры и ехал на большой скорости. В городе Салантай, расположенном в Кретингском районе, правоохранители заметили указанный автомобиль на стоянке. У водителя (1986 г.р.) было зафиксировано 2,54 промилле в организме.

Около 12.30 в Каунасе, ул. на улице Гертрудос, автомобиль Škoda Octavia, которым управлял пьяный (2,80 промилле) мужчина (1971 г.р.), въехал в припаркованный автомобиль Mercedes-Benz. После аварии мужчине прокатиться не удалось.

Около 14.00 у полиции Тракайского района тоже была работа. В Лентварисе за рулем автомобиля Toyota Corolla находился пьяный мужчина (1977 г.р.). После проверки было установлено 1,76 промилле.

Около 15.00 в селе Бечюнай Игналинского района правоохранители заинтересовались мужчиной (1984 г.р.), который находился за рулем автомобиля Citroen Jumper. У мужчины был невероятный уровень опьянения - 4,41 промилле. Неделю назад мужчина с еще более низким уровнем алкогольного опьянения скончался до приезда скорой.

Около 16.45 в полицию поступило сообщение о странном поведении водителя. Сообщалось, что водитель автомобиля Toyota Prius мог находиться в состоянии алкогольного опьянения в Кретинге, ул. Мелёраторю, на территории автомойки самообслуживания. Когда прибыли сотрудники, водитель вышеупомянутого автомобиля (1991 г.р.) отказался провериться на алкотестере. По закону отказ от тестирования приравнивается к сильному опьянению.

8 июля около 17.41 в Вильнюсе, на улице Букчю, за рулем автомобиля Volvo находился мужчина (1983 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (2,52 промилле).

В ночь на 9 июля, около 3.30, на улице Тополю в Паланге, водитель автомобиля Audi A4 (1992 г.р.) не справился с управлением, врезался и повредил деревянный декоративный забор, металлическую сетку и въехал в кусты. Мужчина был пьян (1,93 промилле) и не имел права управлять автомобилем.

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