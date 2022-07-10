Живущие в Сувалкском коридоре литовцы: если что, мы тут ближе всех, нас бы и схватили первыми

Президент Гитанас Науседа обсуждает с президентом Польши Анджеем Дудой, как защитить так называемый Сувалкский коридор, соединяющий страны, и который называют самым опасным местом в Европе и самым слабым местом НАТО. Некоторые литовцы, проживающие вблизи границы, также не чувствуют себя в безопасности, сообщает LNK. Если Россия нападет, они первыми испытают на себе жестокость войны.

Калвария, расположенная в Мариямпольском уезде, является одним из ближайших городов у так называемого Сувалкского коридора.

Местный житель согласился, что Сувалкский коридор — опасное место. Хотя для многих литовцев Сувалки до сих пор ассоциируются с покупками в Польше, эксперты некоторое время назад называли Сувалкский коридор одним из самых слабых мест НАТО.

"Не знаю, я бы так не сказал", — ответил один из местных жителей.

Другой сказал, что в случае необходимости Польша и НАТО помогут.

"Еще Финляндия, Швеция", — отметил он.

Хотя некоторые жители спокойны, есть и те, кто обеспокоен своей безопасностью и безопасностью проживающих здесь родственников.

"Опасно, если что, мы ближе всех, нас схватят первыми", — подумала одна женщина.

"Все говорят об этом Сувалкском коридоре, это не коридор, там леса, здесь надо смотреть, где лучшие дороги с литовской стороны", — сказал другой местный житель.

Другая женщина сказала, что опасения все же есть.

"Война есть война", — заключила она она.

Приблизительно 100-километровый участок границы между Литвой и Польшей называется Сувалкским коридором. Территория находится между агрессорами - Беларусь с одной стороны, и Калининград, который принадлежит России, с другой.

В четверг президенты Литвы и Польши обсудили безопасность коридора. Лидеры стран встречались в Польше, в городе Шиплишке, поприветствовали солдат.

"И по эту сторону границы, и на литовской стороне люди думают и ставят вопросы о том, достаточно ли мы защитили каждый клочок нашей земли", — сказал президент Литвы Г. Науседа.

В случае войны захват коридора перекроет сухопутный путь союзников по НАТО в страны Балтии. Влиятельное брюссельское издание Politico заявило, что в случае столкновения России и НАТО Сувалкский коридор, вероятно, станет первым полем боя.

"В последнее время об этом много говорят в СМИ - в Польше, Литве, Европе. И это, несомненно, особенный участок земли", — сказал президент Польши А. Дуда.

Однако президенты Литвы и Польши сказали, что просто приехав сюда, они показали, что это место безопасно.

"Мы заявляем об этом, находясь здесь. Вы все нас здесь видите", — заверил А.Дуда.

После этой встречи оба президента отправились в Мариямполе, Г. Науседа также сказал, что, несмотря на резко возросшую российскую угрозу, Литва никогда не была в большей безопасности, чем сейчас.

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