В Плунгесском районе столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие, движение перекрыто

Около полудня в воскресенье в Плунгесском районе столкнулись три автомобиля. На место прибыли полиция, медики и пожарные.

Сообщалось, что около 12.00 на дороге Кретинга-Плунге, в Плунгесском районе,в результате столкновения трех автомобилей пострадали люди.

По предварительным данным, в медицинской помощи нуждались трое человек. Они были доставлены в больницу.

Из-за крупной аварии движение было остановлено. Водители сообщают, что если есть возможность, лучше выбрать другую дорогу.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

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