По мере роста числа заражений предлагают начать соблюдать ограничения самостоятельно: ношение масок точно не усугубит ситуацию

Приближается новая волна COVID-19. Причина тому — два новых подтипа омикрона. По словам ученых, эти подтипы более заразны, но инфекции не более агрессивны. Большинство муниципалитетов Литвы оказались в черной зоне, а популярные у туристов европейские страны рассматривают возможность введения ограничений. Смогут ли два новых подтипа омикрона вернуть пандемию?

Гитис Дудас, вирусолог из Центра наук о жизни Вильнюсского университета (ВУ), сказал, что новые штаммы представляют риск повторного заражения коронавирусом для людей, которые переболели или были вакцинированы.

"В настоящее время мы наблюдаем за четырьмя подтипами штамма омикрон. И все они имеют одну и ту же особенность — они более антигенно развиты. То есть, если человек болен самым первым вариантом омикрон, его иммунная система учится распознавать именно этот вариант.

А все последующие варианты отличаются тем, что выглядят достаточно непохожими друг на друга. Это означает, что вероятность повторного заражения увеличивается, если ранее были инфицированы другими штаммами", — сказал вирусолог.

Г. Дудас сказал в передаче, что из-за ограниченного тестирования фактическая заболеваемость коронавирусом в Литве намного выше, чем показывает статистика.

"Однако мы не видим экстренной ситуации в больницах, которая привела бы к каким-то ограничениям", — заверил он.

На вопрос, стоит ли сейчас вводить ограничения, вирусолог призвал напоминать населению о том, что такое заболевание существует.

"Необходимо представить рекомендации, возможно, представить эти рекомендации несколько более наводящими на размышления", — предложил Г. Дудас.

Врач, эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что в июне этого года наблюдается небольшой рост новых случаев.

"Это не какой-то огромный, экспоненциальный рост заболеваемости, на самом деле нет, но если мы сравним первую и последнюю недели июня, то средняя заболеваемость выросла со 100 до 300 за 7 дней. Это можно основывать на положительных результатах тестов — уже более 30%. Этот рост заболеваемости связан с появлением новых подтипов штамма омикрон", - сказала эпидемиолог.

Она отметила, что это не означает, что штамм омикрона полностью изменился.

"Но тот же штамм омикрон создает новые подтипы, чтобы выжить. Это не новость, они не первые", - сказала Д. Размувене.

Эпидемиолог советует людям из группы риска летом не расслабляться.

"У этого вируса нет строгой сезонности, поэтому такие меры, как маски, если человек участвует в мероприятии в закрытом пространстве, пользуется общественным транспортом, уж точно не ухудшат ситуацию", - сказала эпидемиолог.

Д. Размувене заметила, что вирус ведет себя так, как хочет, несмотря на теплую погоду.

"Он имеет способность распространяться даже в теплых странах, таких как Италия, Португалия, Испания. Там меры уже применяются в отдельных районах, курортах, просят носить маски. Люди не забыли, такого сопротивления нет, и они действительно носят эти маски", — сказала эпидемиолог.

Д. Размувене заявила, что даже в июле число случаев заболевания коронавирусом не уменьшается, а немного увеличивается, но количество госпитализаций не пугает.

Эпидемиолог призвала не ждать указаний властей и попросила жителей обезопасить самих себя.

"Я думаю, что такой продолжительной пандемии мы еще не видели, мы ее не пережили, она продолжается уже третий год. Все уже хорошо известно. И даже не дожидаясь каких-то указаний, решений, мы можем принять для себя определенные меры, которые действительно могут защитить нас, нужно этим воспользоваться", - призвала она.

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