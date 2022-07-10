Сотрудники полиции сообщают, что 9 июля около 15.00 в гараже на улице Вилкпедес в Вильнюсе было обнаружено тело мужчины (1956 г.р.) в стадии разложения.
9 июля около 14.55 в Вильнюсе, на ул. Роландоса Янкаускаса, в подъезде было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насилия.
В связи с обоими инцидентами начато досудебное расследование для установления причин смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!