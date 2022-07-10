Окунись и избавься от боли: в водоемах Латвии и Литвы слишком высокий уровень концентрации медикаментов

Латвийские и литовские специалисты изучали уровень концентрации медикаментов в реках и озерах стран и пришли к ироничному выводу: нужно лишь зачерпнуть и пригубить речной воды, и можно считать, что вы приняли обезболивающее.

Исследователь Латвийского института гидроэкологии Иева Путна-Нимане пояснила, что в рамках европейского проекта специалисты из Латвии и Литвы взяли образцы в 60 водоемах и водоочистительных установках для сточных вод в обеих странах.

"Была заранее понятно, что активные фармацевтические вещества будут обнаружены и в сточных водах, и в реках, куда стекают эти воды. Но оказалось, что количество этих веществ не только достигает не безопасного для окружающей среды уровня, но и превышает его", — отметила ученая.

В большей части взятых образцов констатировано существенное количество активных веществ ибупрофена, диклофенака и парацетомола. Также отмечена и высокая концентрация мельдония, метопропола (медикаменты от болезней сердца и кровообращения)и метформина (препарат для снижения уровня сахара в крови).

В общей сложности исследовано присутствие 25 медикаментов в водах, хотя подобных препаратов гораздо больше. Очистительные системы могут отфильтровать их лишь частично. По словам Путны-Нимане, очистительные системы в силах отфильтровать от 33% до 80% сточных вод.

Исследование показало, что уровень концентрации диклофенака в водах Латвии гораздо выше, чем обозначено в нормах ЕК. При среднем уровне 10 нанограмм на литр в Латвии зафиксировано 24 нанограмма на литр летом и 38 нанограмм на литр в зимнее время.

В рамках исследования будут проведены расчеты рисков, оказывающих негативное влияние на живые организмы и окружающую среду. На основании исследований будет создана база данных и разработана система оценки рисков.

"Потому что в окружающую среду попадает не только одно активное вещество, а что-то вроде коктейля. Это и тяжелые металлы, и различные соединения, и другие вещества, оказывающие негативное влияние на окружающую среду", — отмечает ученая.

Много говорится и о том, что находящиеся в водах антибиотики могут вызвать резистенцию, иными словами, антибиотики больше не смогут работать в организме и защищать его от инфекций.

"Ежегодно производятся тысячи фармацевтических веществ, у каждого из них есть своя цель — нормализовать сердечную деятельность, уменьшить или устранить боли, успокоить. По ряду причин эти вещества, а также их новые соединения, могут по-разному влиять на живые организмы. Они могут влиять на деятельность гормонов, могут привести к появлению гермафродитов, могут понижать сердечную деятельность, а также вызвать и другие проблемы", — отмечает Путна-Нимане.

Как медикаменты попадают в воду? Специалисты отмечают, что существует три таких способа. Во-первых, неправильная утилизация медикаментов, когда люди их просто сливают в канализацию или выбрасывают вместе с бытовым мусором.

Во-вторых, часть медикаментов выходит из организма пациента — человеческий организм не в силах их полностью переработать, поэтому некоторая их часть также попадает в канализацию. В-третьих, некоторая часть ненужных медикаментов с оптовых предприятий и производств по выпуску лекарств попадают на полигоны для бытового мусора.

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