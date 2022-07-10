Коронавирус в Литве: 84 новых случая и ни одной смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 84 новых случая заражения COVID-19, смертей не зафиксировано, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.

Повторно заразились 18 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 197,5 случая.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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