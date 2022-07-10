Погода в Литве: без зонта - ни шагу, местами ожидаются сильные дожди с грозами

В воскресной погоде будет преобладать вихрь более низкого атмосферного давления. Атмосферный фронт будет двигаться, а вместе с ним и полоса облаков.

Будет облачно с прояснениями. Во многих местах ожидаются кратковременные дожди. В западных регионах страны местами пройдут сильные дожди с грозами. Будет дуть умеренный ветер. Во время грозы ветер местами усилится до 15-17 м/с. Температура сильно не понизится. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.

И облаков, и дождя будет меньше в ночь на понедельник. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. Ветер утихнет, поэтому местами возможен туман. К утру температура понизится до 8-13, ближе к взморью - 14-16 градусов. Днем температура повысится до 19-24 градусов тепла. Ветер умеренный северо-западный, северный.

Кратковременные дожди вновь можно ожидать практически во всех районах страны. В некоторых местах возможны молнии и грозы.

Циклон приблизится во вторник. Будет дуть более порывистый ветер, а дождь пойдет интенсивнее.

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