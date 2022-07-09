Еще одно шокирующее преступление несовершеннолетнего: в Вилкавишкисе за убийство мужчины задержан 14-летний подросток

Утром в пятницу в Вилкавишкисе нашли тело мужчину, а теперь выясняется, что в убийстве подозревается 14-летний подросток, которого арестовали на 2 месяца. Это второй подобный случай на этой неделе - в понедельник в Шяуляй была убита девочка-подросток, среди 4 подозреваемых была 14-летняя девочка.

Сегодня утром прокуратура сообщила, что тело мужчины 1987 года рождения было обнаружено в 5.24 утра в лесу на улице Венибес в Вилкавишкисе.

У сотрудников полиции не было сомнений, что тяжелораненый мужчина был убит, поэтому было начато досудебное расследование в соответствии со статьей 129 УК ЛР.

Представитель прокуратуры Каунасского района Таутвиле Меркявичюте на вопрос о подробностях этого инцидента заявила, что подозреваемый уже задержан на два месяца. Пока в убийстве подозревается только один молодой человек, ему 14 лет.

В настоящее время никаких дополнительных подробностей нет.

Преступление продолжают расследовать сотрудники Главного комиссариата полиции Мариямпольского уезда, расследование ведет прокурор Первого отдела уголовного преследования Каунасской районной прокуратуры.

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