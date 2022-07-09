Экономист: мировую экономику вскоре ожидает серьезная рецессия, последствия которой будут очень неблагоприятны для России

В начале войны, развязанной Россией в Украине, ожидалось, что экономические санкции против агрессора в течение нескольких месяцев оставят страну на экономической обочине. Экономист Brandonomika Александр Изгородин заявил, что российская экономика должна испытать серьезные трудности в конце этого или в начале следующего года.

Экономист перечислил сферы, которые больше всего ощутили изменения после развязанной Россией войны в Украине.

"Пока что из имеющихся данных видно, что санкции оказали очень сильное влияние на внутренний потребительский рынок в России. Например, несколько примеров: регистрация новых автомобилей в апреле упала примерно на 70 процентов, а доверие потребителей в России сейчас точно такое же низкое, как и в начале пандемии COVID-19. А это означает большую панику среди населения России по поводу будущего и ситуации на рынке труда. А объем розничной торговли падает на 10 процентов каждый месяц с начала действия санкций", — оценил текущую ситуацию в России экономист А. Изгородин.

Он сказал, что снижение объемов розничной торговли также связано с объявленными Западом санкциями против этой страны.

"Возить часть товаров в Россию уже невозможно. Но связано это с санкциями и косвенно, потому что война и санкции сильно подорвали доверие российских потребителей, люди просто боятся тратить деньги", — сказал он.

А. Изгородин сообщил, что в ряде отраслей дела пока идут неплохо.

"Это российская промышленность. Добыча падает в течение последних нескольких месяцев, но не особенно существенно. В моем понимании это связано с тем, что на данный момент де-факто санкции в отношении российской нефти еще не введены. Потому что после объявления Еврокомиссией (ЕК) шестого пакета санкций он вступит в силу только в декабре. Это оказало значительное влияние", — заверил экономист.

Что касается реальной ситуации в России, то А. Изгородин предложил обратить внимание на внешнеторговый баланс страны.

"Так получилось, что из-за введенных санкций потребление и импорт в России достаточно сильно упали. С другой стороны, российский экспорт пока движется свободно, так как фактически европейские санкции вступят в силу только в декабре. Именно внешнеторговый баланс в какой-то степени даже улучшился и определил, что российская экономика держится.

Но надо признать, что экономические санкции, которые были введены с весны, изначально были достаточно мягкими и вполне техническими", — отметил экономист.

Он сообщил, что серьезные санкции были введены только в шестом пакете ограничений — в него входило эмбарго на российскую нефть.

И когда санкции, указанные в шестом пакете санкций, вступят в силу, это будет самым болезненным ударом по российской экономике на сегодняшний день, отметил А. Изгородин.

"Во-первых, весьма вероятно, что мировая экономика испытает рецессию либо в конце этого, либо в начале следующего года, что приведет к падению цен на нефть и другое сырье. Этот аспект уже очень вреден для России. И дополнительно у нас вступят в силу европейские санкции. Весьма вероятно, что для России это будет довольно болезненным аспектом.

Потому что ей придется искать варианты, куда продать свою нефть, когда спрос на нее в мире снизится. А это значит, что России придется сильно увеличить нефтяные концессии, что сильно скажется на доходах российского бюджета. Потому что на энергоносители приходится около 45 процентов экспортных доходов России и доходов бюджета", — сказал экономист А. Изгородин.

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