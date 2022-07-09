Спустя два года на ферме в Литве выявлена африканская чума свиней

В Литве после двухлетнего перерыва на свиноферме обнаружили африканскую чуму свиней. Ее зафиксировали в Шакяйском районе, недалеко от границы с Калининградской областью, где на ферме выращивали четырех свиней для собственных нужд, сообщила в пятницу продовольственно-ветеринарная служба.

Фермер сообщил о заболевшей свинье местному ветеринару, который сообщил о подозрениях в службу. В последний раз африканская чума свиней была зафиксирована на свиноферме в Литве летом 2020 года.

Исследовательская группа службы выясняет возможные причины появления вируса. Не исключено, что он мог попасть из дикой фауны. Еще в феврале этого года вирус был обнаружен у диких кабанов примерно в 20 километрах от фермы.

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