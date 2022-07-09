Профессор предупреждает о росте заболеваемости: есть данные, что повторное заражение - еще более тяжелое

С распространением новых вариантов коронавируса в Европе число случаев заболевания снова начало расти угрожающими темпами. Растет заболеваемость и в Литве. Специалисты успокаивают – катастрофической ситуации в ближайшее время не предвидится, но не хватает исследований, которые показали бы, какие штаммы являются преобладающими в Литве.

Число зараженных коронавирусом снова растет. Не только в Литве, но и в других европейских странах.

"Всемирная организация здравоохранения объявила, что число зарегистрированных на прошлой неделе в мире случаев COVID-19 увеличилось на 18 процентов и на 32 процента - в Европе", — сказал эксперт по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас.

Однако, по словам С. Чаплинскаса, уже есть данные о том, что повторное заражение, особенно для тех людей, которые были тяжело больны или еще ощущают последствия COVID-19, может быть очень тяжелым.

"И это может вызвать еще более тяжелое клиническое течение заболевание, чем в первое заражение", — сказал профессор С. Чаплинскас.

В это время исследований гораздо меньше, чем в сезон. Кроме того, не все люди обращаются за медицинской помощью. Поэтому прогнозируется, что реальное число заражений может быть в 5-7 раз выше.

"Плохая новость заключается в том, что кажется, что постоянно появляются новые штаммы, и, возможно, те новые штаммы, которые распространяются в семь раз быстрее, чем исходный вариант омикрон, уже оказались в Литве", — сказал профессор.

Научный сотрудник Центра наук о жизни Вильнюсского Университета (ВУ) Гитис Дудас заявил, что катастрофического сценария на данный момент никто не ожидает, но и текущая ситуация не такая, чтобы можно было расслабляться.

"Даже сейчас, когда мы привыкли быть более расслабленными, каждый день умирает 1-2 человека, а через месяц мы увидим ту нагрузку смертей, которую обычно наблюдаем в самые тяжелые сезоны гриппа", — сказал Г. Дудас.

Исследования по секвенированию в Литве приостановлены, поэтому неясно, достиг ли уже новый штамм Литвы.

"Секвенирование в умных руках могло бы помочь ответить на эти вопросы", — сказал профессор С. Чаплинскас.

По словам члена Сейма Аурелиюса Вериги, секвенирование должно проводиться непрерывно: "Только для того, чтобы выяснить, оказались ли у нас упомянутые штаммы, стали они преобладающими или нет. Исходя из этого, мы сможем решить, возможно, также глядя на больничную статистику, хуже или, может быть, лучше".

По словам исследователя вирусов Г. Дудаса, секвенирование требует больших объемов тестирования, а без них невозможно эффективно собрать образцы, необходимые для этого исследования.

Ученый предлагает другой выход: "Минздрав по-прежнему выполняет какую-то часть ПЦР-тестов, из которых делается секвенирование. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний может провести секвенирование для Литвы, поэтому я не понимаю, почему нет резерва положительных результатов тестов ПЦР, которые можно было бы отправить позже".

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