Временно нарушена работа э-банкинга SEB

В пятницу во второй половине дня произошли сбои в работе банка SEB, сообщили читатели Delfi. Представитель банка подтвердила, что временно жителям рекоемндуют подключаться к э-банкингу с помощью генератора или немного подождать.

"Сейчас по техническим причинам временно есть проблемы с подключением к э-банкингу и мобильному приложению Smart-ID с помощью мобильной подписи. Мы рекомендуем клиентам использовать генератор кодов (если он есть) или немного подождать", – сказала представитель SEB Ева Даугуветите-Даскявичене.

Она сказала, что банк старается как можно быстрее устранить технические неполадки.

"Приносим клиентам извинения за временные неудобства", – сказала она.

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