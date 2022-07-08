"Сейчас по техническим причинам временно есть проблемы с подключением к э-банкингу и мобильному приложению Smart-ID с помощью мобильной подписи. Мы рекомендуем клиентам использовать генератор кодов (если он есть) или немного подождать", – сказала представитель SEB Ева Даугуветите-Даскявичене.
Она сказала, что банк старается как можно быстрее устранить технические неполадки.
"Приносим клиентам извинения за временные неудобства", – сказала она.
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