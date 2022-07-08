Встреча с рысью удивила женщину: животное сидело и наблюдало за мной

В Литве рысь можно повстречать нечасто, однако в этом году жители уже не первый раз сообщают, что видели этих хищников. Лайма из Шилуте даже сфотографировала рысь. Женщина была удивлена тому, что хищник не пытался прятаться и наблюдал за ней.

Лайма Шяудвитене рассказала, что видела рысь на том же месте несколько раз, фотографировать животное было просто - рысь не убегала.

"Первый раз я увидела рысь поздно вечером, когда собралась на фотоохоту. Я живу у леса и люблю фотографировать природу. Сейчас у меня есть объектив, поэтому я выхожу на фотоохоту по вечерам. Животные чаще появляются в сумерках или ночью. Обычно я фотографировала косуль, лис. Даже барсука недавно сняла. А встреча с рысью была неожиданной", – рассказала женщина.

По словам Лаймы, вечером она ходила фотографировать косуль, но те разбежались, уже недалеко от дома, рядом с железной дорогой женщина увидела рысь.

"Было темно, я сразу не поняла, кто идет, фотографировала издалека. Думала, это косуля, они часто ходят по рельсам. Дома я увеличила фото и поняла, что это не косуля. Фотография была нечеткой, но мы с мужем рассмотрели получше, и поняли, что это рысь. Вечером я еще немного почитала об этих хищниках – не нападают ли они на людей. На следующий день вечером я пошла на то же место. Вышла, смотрю, а у железной дороги кто-то сидит", – рассказала женщина.

"Я стала ее фотографировать, стояла перед ней. А рысь не шевелилась, смотрела на меня. Я фотографировала не раз, боялась, что не все кадры получатся. Было страшно, боялась, вдруг нападет, а дом-то далеко. Потом она постояла и ушла", – продолжила она.

Лайма ходила в это место еще несколько раз, ее муж неподалеку обнаружил останки растерзанной косули. Возможно, рысь охотится там.

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