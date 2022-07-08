Президент Литвы наложил вето на Избирательный кодекс

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на недавно принятый Сеймом Избирательный кодекс, ужесточивший деятельность избирательных комитетов.

Глава страны возвращает закон, предлагая дополнить его положением о том, что требование о регистрации политических комитетов не позднее чем за 180 дней до дня выборов не будет применяться на выборах муниципальных советов и мэров 2023 года, сообщили в президентском офисе.

По словам президента, для обеспечения права политкомитетов участвовать в выборах муниципальных советов и мэров 2023 года необходимо применить исключение, позволяющее участвовать в этих выборах политкомитетам, зарегистрированным не позднее, чем за 85 дней до дня выборов.

Консерватор Стасис Шядбарас, председатель Комитета Сейма по праву и правопорядку, с удовлетворением отозвался о том, что глава государства наложил вето на положение только относительно выборов в следующем году, тогда как все другие меры ужесточения, установленные Сеймом, политические комитеты устраивали.

"В принципе такое регулирование избирательных комиссий новое, и у нас была долгая дискуссия, и если у президента здесь не возникло проблем, то это очень хорошо. Что касается этих дней, посмотрим, чтобы все согласовать", — сказал BNS в пятницу Шядбарас.

Избирательный кодекс, принятый Сеймом в конце июня, объединил все законы о выборах в один правовой акт, а также установил требования к политическим комитетам, аналогичные требованиям к партиям.

Новый порядок предусматривает, что политические комитеты, которые могут выставлять списки кандидатов на выборах в местные органы власти и Европарламент, должны быть созданы как юридические лица не менее чем за полгода до начала выборов.

Новые прямые выборы мэров и муниципальных советов в Литве пройдут в феврале или марте следующего года.

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