В Вильнюсе на велодорожке автомобиль сбил девушку на электросамокате

В Вильнюсе на велодорожке, которая проходит вдоль пешеходного перехода, автомобиль сбил девушку на электросамокате.

Инцидент произошел 8 июля, в 12.19 ч. Сообщалось, что девушку на самокате внедорожник Honda сбил на ул. Фабийонишкю, 2.

По предварительным данным, водитель не заметил девушку на самокате, которая ехала через дорогу по специально размеченной велодорожке.

Пострадавшая после ДТП лежала, не двигаясь. Девушку в больницу увезли врачи. После осмотра в больнице выяснилось, что никаких переломов и пострадавшей нет, только ушибы.

Водитель авто и девушка указали полицейским, что у них нет претензий друг к другу.

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