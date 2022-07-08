Отдыхающих у моря напугали полеты истребителей: кто и кого должен был информировать

Над Палангой летает самолет в сопровождении двух истребителей, они наворачивают круги, дают какие-то сигналы. Что происходит? Такой информацией в четверг вечером делились обеспокоенные жители литовского взморья в социальных сетях и сообщали об этом СМИ. Это был не первый раз, когда учения напугали жителей – на этот раз об учениях не сообщалось. А должны ли сообщать?

На фоне продолжающейся войны в Украине истребители с самолетом в небе над курортом могли вызвать самые разные ощущения. Граница с Россией рядом, что происходит в небе - неясно.

Жители писали, что им страшно, они чувствуют себя небезопасно.

Какое-то время царила неизвестность, поскольку ни о каких учениях заранее не сообщалось. Мэр Паланги Шарунас Вайткус позже успокоил жителей, сообщив, что проходят учения, но заметил, что "о них заранее не сообщали ни полиции, ни муниципалитету".

Первые сдержанные комментарии армии также не дали ответы на все вопросы.

На первый взгляд ничего драматического не было. Жители привыкли к перемещениям истребителей с 2004 года: в небе можно было увидеть C-27J "Спартан" ВВС Литвы и испанские истребители F-18.

Учения над Балтийским морем - тоже ничего нового. С 24 с февраля 2022 года истребители НАТО чаще совершают патрулирующие полеты и участвуют в учениях. В четверг вечером и проходили такие учения: C-27J изображал нарушителя, а его перехватывали истребители НАТО, посылали разные сигналы.

Конечно, люди, которые не знакомы с ситуацией, могли все это воспринимать как непонятную угрозу.

Однако тот факт, что об учениях не знали ни полиция, ни муниципалитет, ни Палангский аэропорт, для которого эта информация важна, вызывает немало вопросов. Кто и что сделал не так или не сделал?

Минобороны и Литовская армия ответили на вопросы Delfi.

Министр обороны Арвидас Анушаускас подтвердил, что об учениях не сообщалось в комментариях на странице Вайткуса в социальной сети.

В ответе ЛА сказано, что 7 июля проходили рядовые учения миссии воздушной полиции НАТО, которые проходят постоянно.

"На этот раз они проходили у моря, использовались сигнальные ракеты", – сказано в комментарии.

По данным армии, отличались эти учения лишь тем, что проходили у моря и в вечернее время.

"Литовские военные и военные НАТО проводят учения в разное время суток и при разных погодных условиях, чтобы всегда быть в состоянии боевой готовности", – сообщается в комментарии.

Поскольку учения контролирует ГУ "Воздушная навигация", о таких учениях дополнительно сообщать не требуется.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!