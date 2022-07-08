За полгода пассажиропоток в аэропортах Литвы вырос в пять раз

В трех аэропортах страны в первом полугодии этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, пассажиропоток вырос в пять раз, а количество рейсов - в два раза. Количество предлагаемых направлений выросло с 80 до 98, сообщил в пятницу оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai.

Показатели полугодия превысили самые смелые прогнозы, заявил временный глава Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.

"Мы встретили год позитивно – все больше государств отказались от применяемых к путешественникам ограничений, связанных с COVID-19: тестов, самоизоляции. Эти тенденции позволили прогнозировать значительное оживление в секторе, все же, лучшие прогнозы были превзойдены", – отметил в пресс-релизе Стиклюнас.

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В разгар летнего авиационного сезона Lietuvos oro uostai возобновила обновила прогноз пассажиропотока и количества рейсов на этот год, согласно которому количество пассажиров должно составить 4,7 млн человек.

"Преобладавшее в начале года улучшение позволило прогнозировать, что число пассажиров в аэропортах Литвы должно достигнуть 4,4 млн, а рейсов – 49,5 тыс. Однако в связи с заменой прогноза восстановления авиации на прогноз роста, мы ожидаем, что через аэропорты Литвы в этом году будут путешествовать около 4,7 тыс. пассажиров, мы обслужим более 50 тыс. рейсов", – сказал Стиклюнас.

В этом году обслужено более 2,3 млн пассажиров, 24 тыс. рейсов, доставлено около 9,9 тыс. тонн грузов.

В первом полугодии 2021 года аэропорты Литвы обслужили 479,2 тыс. пассажиров, 11,2 тыс. рейсов, 9,7 тыс. тонн грузов, а за весь год - почти 2,5 млн пассажиров (на 37% больше, чем в 2020 году), более 34 тыс. рейсов (на 15% больше) и 20 тыс. тонн грузов (на 3% больше).

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