Delfi – итоги недели: отставка Джонсона, цели Путина, Байрактар из Литвы

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Подводим итоги уходящей недели с литовским политологом Альвидасом Медалинскасом. Обсудим на протяжении выпуска с нашим гостем отставку Джонсона, отправку литовского Байрактара в Украину, ситуацию на фронте и другие важные темы.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов. Начало эфира в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!