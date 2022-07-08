Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00
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Подводим итоги уходящей недели с литовским политологом Альвидасом Медалинскасом. Обсудим на протяжении выпуска с нашим гостем отставку Джонсона, отправку литовского Байрактара в Украину, ситуацию на фронте и другие важные темы.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!