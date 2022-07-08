Эпидемиологическая карта Литвы окрашивается в черный цвет: в других зонах только три муниципалитета

За минувшие сутки в Литве было выявлено 719 новых случаев заражения COVID-19, показывают данные Департамента статистики. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек вырос и составил 173,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 36,6%. Только три муниципалитета Литвы не входят в черную зону.

Хуже всего дела обстоят в Друскининкайском самоуправлении, здесь на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 347,1 случаев. Доля положительных случаев составляет 50%.

Похожая ситуация и в Вильнюсском муниципалитете - 335,1 случаев и 39%.

По последним данным, в стране остается только три муниципалитета, которые не входят в черную зону.

В зеленой зоне находится Пагегяйский муниципалитет. Здесь за последние 14 дней на 100 000 жителей не было ни одного случая заболевания.

Sergamumo koronavirusu statistika liepos 8 dieną. Foto: Statistikos departamento nuotr.

В желтой зоне – Молетский район. Здесь за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 59 случаев, доля положительных результатов тестов за 7 дней составляет 0%.

В красной зоне находится муниципалитет Игналинского района. Уровень заболеваемости составляет 64 случая на 100 000 человек за последние 14 дней, а количество положительных результатов за 7 дней - 9,1%.

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