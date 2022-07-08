В списке подозреваемых в убийстве 15-летней - и рецидивист

Прокуроры не спешат делиться информацией о подозреваемых и мотивах в деле убитой в Шяуляе 15-летней девушки. Однако знакомые покойной делятся информацией и версиями. Биография одного из подозреваемых – жуткая: это и наркотики, и изнасилование несовершеннолетней, и лечение в психиатрической клинике.

Молодой человек знаком полиции с 2018 года. Тогда он совершил страшное преступление. Свою "карьеру" преступника он начал в 17 лет. До своего совершеннолетия он несколько раз использовал девочку, которой не было 14 лет. В суде он утверждал, что девочка сама им интересовалась, а за секс он платил ей сигаретами или пополнением электронных сигарет.

В 18 лет он был осужден за изнасилование и приговорен к трем годам лишения свободы.

В апреле 2022 года его задержали за рулем автомобиля, хотя прав на вождение у него нет. Полиция обыскала юношу и нашла у него наркотики. Он был осужден за хранение наркотиков. Он свою вину не отрицал, рассказал, что из-за несчастной любви лежал в психиатрической клинике (после попытки самоубийства). Он признал, что купил марихуану у цыгана, заплатил 30 евро. В мае его приговорили к 9 месяцам ограничения свободы, но уменьшили наказание до 6 месяцев с обязательством 50 часов отработать в неправительственной организации, которая занимается опекой над пожилыми людьми, инвалидами и т.д.

Через месяц он снова задержан, на этот раз по подозрению в убийстве.

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