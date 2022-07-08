На Ратушной площади в Вильнюсе открыта выставка плакатов белорусского художника

ELTA ru.DELFI.lt

Hitlerkaputin

Во время Дней белорусской культуры в Вильнюсе на Ратушной площади можно посетить выставку политических плакатов белорусского художника Владимира Цеслера. Художник был вынужден покинуть родину из-за преследования со стороны властей.