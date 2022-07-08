Правительство Литвы решило запретить бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов

Правительство Литвы в четверг решило поддержать запрет, предложенный депутатами, на бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов, однако предлагает доработать проект.

По данным Министерства охраны окружающей среды, должны быть альтернативы полиэтиленовым пакетам, чтобы покупатели могли использовать их бесплатно для сыпучих и др. товаров.

"Если у покупателей не будет выбора, то предложенный запрет приведет к подорожанию товаров, включая товары первой необходимости, поскольку придется доплачивать за каждый пакет", – указало министерство.

По данным его специалистов, должны быть исключения, касающиеся фасовки мяса и рыбы, поскольку пока нет исследований, доказывающих безопасность и гигиеничность других пакетов для этих продуктов.

Министерство предлагает также ввести запрет на продажу косметики с микропластиком. Однако парламенту рекомендовано не рассматривать этот проект, поскольку ЕК намерена ввести ограничение на такие товары во всем Евросоюзе.

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