Экс-конгрессмен США в Литве: международное сообществ должно пересмотреть вопрос управления Калининградом

Международному сообществу следует пересмотреть вопрос управления Калининградом, который не поднимался со времен окончания Второй мировой войны, считает бывший конгрессмен США литовского происхождения Джон Шимкус.

Он отметил, что при оценке возникающего в эти дни вопроса Калининградского транзита в контексте санкций Евросоюза следует также помнить о достигнутых после войны договоренностях Потсдамской конференции, согласно которым Калининградская область передавалась России.

"Ну, давайте решать вопрос Калининграда по договору, заключенному после Второй мировой войны - этот статус не обсуждался уже несколько месяцев", - заявил в четверг журналистам в Сейме Шимкус.

"В соглашении говорилось, что через 50 лет международное сообщество должно рассмотреть вопрос Калининграда. Итак, к чему я веду, я думаю, что международное сообщество должно собраться вместе и на основе договоренности, достигнутой 50 лет назад, сказать: хорошо, как управлять Калининградом?", — сказал бывший конгрессмен.

При этом он признал, что во время войны России против Украины это, вероятно, было бы невозможно.

"Нет, но не выносить этот вопрос на стол переговоров было бы неправильно. Если вы верите в систему, основанную на правилах, договорах, подписанных документах, тотальном доверии, а некоторые страны игнорируют это. Как жить в мире и согласии? Очевидно, нельзя. Потому что у нас есть Россия, которая вторглась в суверенную страну, и нет никаких сигналов, чтобы она отступила", — сказал американский политик.

Говоря о возможном ответе НАТО, он подчеркнул, что "хулиганы понимают только силу".

"Они понимают только тогда, когда ты выставляешь все свои фишки на стол. Если вы отступите, если у нас будет международная политика умиротворения, то хулиганы вас просто задавят", - сказал Шимкус и подчеркнул, что удовлетворен реакцией Европы и НАТО на войну России в Украине.

После вступления в силу санкций ЕС Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область и отметила, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Россия считает санкции враждебными действиями Литвы и блокадой Калининграда.

Европейская Комиссия в настоящее время готовит разъяснения относительно того, как должны применяться санкции против России в отношении транзита в Калининградскую область. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на прошлой неделе, что санкции ЕС в отношении транзита российских товаров через Литву в Калининград должны применяться по особым правилам, тем самым снижая напряженность в отношениях с Россией.

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