Глава КИД Сейма: мы должны сделать все, чтобы демократия победила

Западный мир должен сделать все, чтобы демократия победила, потому что нынешний период будет определять жизнь на десятилетия вперед, заявила глава Комитета Сейма по иностранным делам Лайма Люция Андрикене во время конференции в Вильнюсе с представителями США, Тайваня, Украины и других стран мира.

"Период, в котором мы живем — это время крупного исторического тектонического перелома, который определит жизнь всех нас — Тайваня, Литвы, Соединенных Штатов — на десятилетия вперед, поэтому наш долг как демократов — воспользоваться этой ситуацией, чтобы сделать мир будущего лучше. Мы говорим о борьбе между демократиями и автократиями и мы прекрасно знаем, на какой стороне истории мы находимся. Мы должны сделать все, чтобы демократии победили", - заявила Андрикене на пресс-конференции в Сейме в четверг.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко поблагодарил Литву за помощь и сказал, что для победы в развязанной Россией войне в Украине нужны две вещи - солидарность и сила.

"Основная ценность, которая нас объединяет — это свобода. Мы в Украине сейчас боремся за свою свободу, потому что хотим оставаться свободными, хотим быть частью европейского сообщества, семьи. Мы боремся за свое выживание, и для победы нам нужна ваша поддержка, ваша солидарность", - сказал Мережко.

Представитель Тайваня Сяо Би-ким, которая участвует в Конференции столетия, организованной в ознаменование столетия дипломатических отношений между Литвой и Соединенными Штатами Америки, сказала, что народ Украины своим мужеством и решимостью вдохновил тайваньцев защищать свою свободу и демократию.

"Их невероятная решимость укрепила нашу волю защищать демократию, поскольку мы стоим на линии фронта, защищая не только нашу свободу, но и свободу всего региона", — заявила представитель Тайваня в США.

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Чехии Павел Фишер подчеркнул, что продолжение агрессии России против Украины решит, будет ли Европа жить в мире для будущих поколений, но угроза миру существует не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Индо-Тихоокеанский регион очень важен, здесь в опасности ​​не только свободная торговля, поэтому мы рады видеть представителей свободолюбивого Тайваня, с которыми мы можем обсудить безопасность демократии в мире. И я хочу поблагодарить Литву за ее лидерство, потому что нам нужно встретиться и обменяться мнениями, чтобы понять масштабы угрозы", — сказал Фишер.

В четверг в Сейме Литвы состоялась Конференция столетия, посвященная столетию установления дипломатических отношений между Литвой и США.

Литва, объявившая о восстановлении государства в 1918 году, была де-юре признана США 28 июля 1922 года.

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