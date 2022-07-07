Науседа в Сувалкском коридоре: единство Польши и Литвы - плохая новость для агрессора

Единство Польши и Литвы и усилия по укреплению безопасности являются плохой новостью для агрессора, заявил президент страны Гитанас Науседа, посетивший в четверг Сувалкский коридор вместе с польским лидером.

Он подчеркнул, что Литва и Польша увеличивают финансирование обороны, уделяя этому внимание на "высшем политическом уровне".

"Возможно, наши недруги или те страны, которые смотрят на нас глазами агрессора, получат плохую новость: сегодня они видят наше единство, сегодня они видят нашу готовность уделить максимальное внимание нашей обороне, и это плохая новость для них. Хорошая новость - для наших людей, которые заботятся о безопасности наших стран", — сказал Науседа во время совместного выступления со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

В четверг лидеры обеих стран сначала посетили многосторонний мобильный командный пункт Северо-Восточной дивизии в Польше, а затем отправились в Батальон материально-технического обеспечения им. Великого князя Литовского Витяниса в Мариямполе, в Литве.

Науседа сказал, что этот визит в Сувалкский коридор, который уже некоторое время называют слабым звеном безопасности НАТО и стран региона, не случаен.

"И по эту сторону границы, и с литовской стороны люди думают и ставят вопросы о том, достаточно ли мы защитили каждый клочок земли. Мы все прекрасно понимаем, что именно здесь - своего рода уязвимое место, куда в первую очередь может быть направлен взгляд агрессора", - сказал Науседа.

Со своей стороны Дуда подчеркнул, что визит призван развеять сомнения, высказанные жителями и международными СМИ, по поводу безопасности Сувалкского коридора.

"Мы с господином президентом Литовской Республики решили приехать на этот участок и продемонстрировать, что это место безопасно", — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что безопасность участка обеспечивают силы Литвы, Польши и НАТО.

По словам Дуды, Литва и Польша "стараются сделать все для укрепления оборонного формата", реализуя решения, принятые на мадридском саммите.

Науседа подчеркнул, что в Мадриде было принято "много исторических решений" для обеспечения безопасности восточного крыла НАТО, в том числе планы "увеличения присутствия немецких войск до уровня бригады" в Литве.

"Это прежде всего принцип передовой обороны, который позволяет нам рассчитывать не только на большее внимание, но и на большую военную и боевую мощь здесь, на нашей земле, на земле Польши и Литвы. И я очень рад, что НАТО воспользовалась этой исторической возможностью, чтобы обратить внимание на возникающие риски и очень быстро и решительно на них отреагировать", — подчеркнул он.

Сувалкский коридор — это участок границы между Литвой и Польшей шириной около 100 км, который граничит с Калининградской областью на западе и с Беларусью - на востоке.

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