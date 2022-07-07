Глава КИД Сейма Литвы: предлагается выдавать одноразовые разрешения на провоз цемента в Калининград

За три дня до внесения российского цемента и алкоголя в черный список Евросоюза появилось новое предложение о том, как можно обеспечивать Калининградскую область после того, как транзит этих товаров через Литву будет прекращен.

Председатель Комитета Сейма по иностранным делам Лайма Люция Андрикене подтвердила порталу 15min.lt, что обсуждается возможность выдачи одноразовых разрешений на перевозку цемента в исключительных случаях.

"Если вдруг случится дефицит для потребления населения, например, цемента (санкции на цемент вступят в силу с 10 июля), можно будет разрешить перевозку цемента, но это будут разовые разрешения. Никаких квот или чего-то подобного быть не может", — сказала она порталу.

"Такие действия Евросоюза были бы логичны и не трактовались бы как смягчение санкций против России, что закрывают глаза на продолжающуюся войну России против Украины, уничтожение гражданских объектов и населения. Россия не заслуживает никаких уступок", — заявила Андрикене.

По ее словам, на данный момент "очевидно прямое или опосредованное давление России на Евросоюз и его институты, равно как и давление, оказываемое на страны-члены ЕС".

После того, как ЕС объявил о санкциях против России, с середины июня Литва не разрешает перевозку стали и других черных металлов из основной части России в Калининградскую область через свою территорию. С 10 июля вступают в силу санкции на перевозку российского цемента и алкоголя через страны ЕС.

Представители литовских властей утверждают, что весной получили разъяснение от Еврокомиссии, что запрет на ввоз подсанкционных товаров распространяется и на их транзит через Литву. В настоящее время ЕК рассматривает возможность выпуска новых руководящих принципов для возможного возобновления транзита.

Цемент уже перевозится в Калининград паромами - губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что его первая партия из Санкт-Петербурга может быть доставлена ​​в четверг.

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