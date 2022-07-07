Министр энергетики: РФ не может внезапно отключить Литву от БРЭЛЛ

Россия не может внезапно отключить Литву от общей энергосистемы с Беларусью и странами Балтии (БРЭЛЛ), заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

"Во-первых, мы должны ответить на вопрос, может ли Россия выключить БРЭЛЛ. (...) По нашему мнению, Россия не может отключить БРЭЛЛ, потому что у нее самой есть более серьезные проблемы", - сказал Д. Крейвис в четверг радиостанции Ziniu radijas.

Министр не уточнил, какие проблемы есть у России в энергосистеме.

"Россия (в том числе Калининградская область — BNS) не до конца организована, чтобы иметь возможность полностью отключить нас от БРЭЛЛ. Сегодня мы в гораздо лучшем положении", — сказал Крейвис.

Министр еще раз заверил, что Литва готова к отключению от так называемого кольца БРЭЛЛ - операторы систем передачи в Литве, Латвии и Эстонии подготовили планы того, как должна работать система электроснабжения в таком случае.

Крейвис ранее говорил, что для того, чтобы страны Балтии к 2025 году синхронизировали свои электросети с континентальной Европой и отключились от кольца БРЭЛЛ, одной из самых важных задач в этом году является проверка работы системы в изолированном режиме в сентябре и установка 200-мегаваттных аккумуляторов к концу этого года.

В конце июня испытание работы калининградской системы в изолированном режиме было отменено — тогда Москва пригрозила, что в ответ на ограничения со стороны Литвы транзита некоторых товаров в Калининград может отключить нашу страну от БРЭЛЛ.

Страны Балтии намерены к концу 2025 года синхронизировать свои электросети с континентальной Европой и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ, однако Литва призывает ускорить этот процесс.

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