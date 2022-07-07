Коронавирус в Литве: 70 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Литве было выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.

Впервые заразился 61 человек, повторно - 9.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 91 человек, из них 5 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. вырос и составил 158,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 35%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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