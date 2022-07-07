В Литве в срочном порядке ратифицируют протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

В Литве в срочном порядке проводится процедура ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Во вторник, после того как послы и постпреды 30 стран НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к Альянсу, ратификационные документы в Литве сразу же начали согласовываться между министерствами.

Министерство иностранных дел подготовило их и направило в другие учреждения с пометкой "Особо срочно".

Канцлер этого министерства Инга Чернюк в своем представлении отметила, что ратификацию протоколов о присоединении предполагается рассмотреть на внеочередной сессии Сейма, комментарии просят представить "в порядке особой срочности до 10 часов 7 июля 2022 года".

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По предварительным данным, правительство может рассмотреть этот вопрос уже в четверг.

Тем не менее Литва не будет первой, кто ратифицирует протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО — это сделал в среду эстонский парламент.

Согласно подготовленным документам, правительство обратится к президенту Литвы с просьбой представить в Сейм для ратификации подписанные в Брюсселе 5 июля протоколы Североатлантического договора о присоединении Финляндии и Швеции.

В связи с этими документами Сейм собирается провести внеочередную сессию на следующей неделе.

Протоколы о присоединении вступят в силу, когда все государства-члены НАТО уведомят правительство США о принятии.

После вступления в силу этих протоколов о присоединении генеральный секретарь Североатлантического союза направит официальные приглашения правительствам Финляндии и Швеции присоединиться к Договору от имени всех участников Альянса.

Финляндия и Швеция станут членами НАТО в день депонирования документов о вступлении в правительстве США, говорится в пояснительном документе, подготовленном МИД.

Ранее нейтральные Финляндия и Швеция выразили желание присоединиться к оборонительному союзу после вторжения России в Украину.

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