Жительница Литвы в Неринге перешла границу России: ее задержали и допрашивали 6 часов

2 июля после обеда Грета Д., отдыхавшая в Ниде, пошла погулять и зашла на территорию Калининградской области. Там ее задержали пограничники и отпустили только через 6 часов. Об этом молодая женщина рассказала tv3.lt.

Пресс-секретарь Пагегяйской заставы СОГГ Аста Шимкувене подтвердила эту информацию. По ее словам, сейчас СОГГ проводит расследование.

Грета Д. сказала, что КПП в Ниде на границе с Калининградской областью не действует, она не встретила на своем пути ни одного пограничника, не было и никаких запрещающих движение вперед знаков, только знак, запрещающий въезд автомобилей. КПП в Ниде не работает с 16 марта 2020 г.

У молодой женщины не было ни паспорта, ни визы, только идентификационная карта, она знала, что идет на территорию РФ, где ее и задержали российские пограничники. Девушка считает, что литовские пограничники должны были пресечь ее попадание на территорию соседней страны. По неофициальным данным, литовские пограничники следили за действиями Греты Д. с помощью систем видеонаблюдения.

"Я хотела узнать на КПП, нужна ли виза. Я шла, не прячась. Думала, меня увидят по камере, остановят, я вернусь назад. Но на литовском КПП не было людей. Я стучалась в двери будки, мне никто не ответил, я пошла дальше, увидела знак Калининграда и повернула к морю. И тут меня, видимо, заметили по камерам. Меня не должны были пропустить через литовскую границу, но я прошла незамеченной. На российской стороне меня окликнули, спросили, кто я, зачем пришла. Я сказала, что на КПП не было людей., вот я и пошла дальше", – рассказала девушка.

Грета не могла объяснить, зачем она так поступила.

Молодая женщина рассказала, что ее задержали около 17 ч., а выпустили в 23 ч.

Она сказала, что русским плохо владеет, с пограничниками она общалась при помощи специального приложения.

Позже на заставу приехал серьезный чиновник с переводчиков, ее начали допрашивать. Молодая женщина считает, что это был сотрудник госбезопасности. Он подозревал задержанную в шпионаже.

Департамент госбезопасности Литвы не раз предупреждал граждан, что в России и Беларуси они могут попасть в руки спецслужб, их могут завербовать или шантажировать.

Молодую женщину обыскали проверяли, нет ли у нее наркотиков, взрывчатки, оружия. Проверили ее телефоны, документы.

По ее словам, ее подозревали в заговоре с литовскими пограничниками, будто она с их ведома перешла границу.

Однако все закончилось тем, что молодой женщине назначили штраф в размере 2000 рублей (около 35 евро).

Ей также сказали, что в течение некоторого времени за ней будут следить.

Потом Грету передали литовским пограничникам.

"После этого я писала объяснительную в Неринге. Потом меня отпустили", – сказала собеседница.

По неофициальным данным, пока пограничники расценивают этот инцидент как случайность, но еще будет проведена проверка всех обстоятельств.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!