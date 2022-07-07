Предприниматель о всеобщем налоге на недвижимость: сейчас надо решать иную проблему

Глава строительной компании Hanner Арвидас Авулис сказал, что власти сейчас должны говорить не о новом налоге о недвижимости, а о решении проблемы высокой инфляции и связанными с ними проблемами. Он также заметил, что предложенный вариант налога несправедливый, поскольку платить его будут не все.

"Очевидно, что время для дискуссии (о всеобщем налоге на недвижимость) неподходящее, поскольку инфляция у нас выше 20%, и говорить тут о введении нового налога - глупо", – сказал он.

По мнению предпринимателя, сейчас надо думать, как уменьшить инфляцию и сделать так, чтобы она не была самой высокой в Евросоюзе.

"Почему в других странах 5%, а у нас 20%? Это должен быть вопрос, над которым должны работать и политики, и экономисты, а не думать о новых налогах. Всеобщий налог на недвижимость неизбежен, видимо, когда-то он появится, сейчас время неподходящее, мы и сейчас наломали этих налогов, включая налог на землю, который сейчас должны платить, и никто не понимает, почему растет цена на жилье, почему не хватает жилья", – сказал он.

"Сначала налог на недвижимость должен быть небольшим, потом его должны дифференцировать, сегментировать, но нельзя, чтобы одни его платили, а другие - нет. Мне кажется, предложение Центробанка не выдерживает никакой критики, а в проекте Минфина оставлено несколько брешей. Главная - государство, как владелец большого количества недвижимости, часть из которой не используется или используется неэффективно, освобождается от уплаты налога. Это самая большая ошибка", – сказал Авулис.

Он повторил, что если налог вводят для всех, его должны платить и власти.

"А почему вдруг кто-то может не платить? Должны быть аргументы, почему. Если одни платят, а другие нет - это нечестно и несправедливо. Это должно быть краеугольным основанием", – сказал он.

По словам Авулиса, правильно сбалансированный налог на недвижимость большого влияния на рынок не окажут.

"Сейчас там думают о том, чтобы ввести налоги для тех, кто сдает жилье в аренду, но это недальновидно", – сказал предприниматель.

По его словам, представители бизнеса в таких дискуссиях принимают весьма символическое участие.

"Приглашают представителя структуры, дают ему 10 минут, чтобы он высказался, и делают так, как считают нужным. Это формальность, никаких решений не ищут, мнение не слушают, трудно сказать, во что этот налог выльется", – сказал он.

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