SEB предупреждает: мошенники рассылают более персонализированные SMS-сообщения

Банк SEB получил сообщения об активизировавшемся в последнее время мошенничестве, когда финансовые мошенники пытаются вымогать личные данные у людей посредством SMS-сообщений, в которых они обращаются к получателю по его настоящему имени и/или фамилии. Банк призывает жителей быть предельно внимательными, критически оценивать содержание сообщений и призывает жителей никому не раскрывать свои личные данные.

"SMS-мошенничество по-прежнему является одним из самых распространенных способов выманивания денег у людей, и финансовые мошенники постоянно развиваются и используют новые уловки. В последние дни мы получили звонки от клиентов о полученных мошеннических SMS-сообщениях, в которых мошенники обращаются к клиенту по его настоящему имени или фамилии", — говорит Линас Янушявичюс, руководитель сегмента частных клиентов SEB в странах Балтии.

По словам Л. Янушявичюса, то, что в сообщении указывается имя и/или фамилия человека, является новой тактикой мошенников по отправке максимально персонализированных SMS-сообщений. Таким образом, цель состоит в том, чтобы заставить человека нажать на присланную ссылку и сообщить свои коды доступа к интернет-банку.

"Мы подозреваем, что мошенники могут получить имя и/или фамилию и контактные данные человека из информации, похищенной хакерами на различных сайтах. О таких случаях в публичном пространстве мы слышим все чаще и чаще. А также – из аккаунтов социальных сетей", – подчеркивает Л. Янушявичюс.

По словам представителя банка, получив такое сообщение и все же перейдя по ссылке, которая обычно ведет на поддельный сайт банка, важно не вводить никаких персональных данных — идентификационного кода интернет-банка, персонального кода, данных платежной карты и не совершать какие-либо действия на своем мобильном телефоне, т.е. не вводите коды PIN1 или PIN2 или коды мобильной подписи для приложения Smart-ID. Только если человек вводит эти или часть этих данных, мошенники могут получить доступ к средствам клиента и осуществить незаконные операции. Без ввода персональных данных мошенники не могут совершать какие-либо операции от имени лица (клиента банка).

Банк также напоминает, что такое сообщение мошенника может появиться и в окне предыдущей переписки с банком, поэтому оно может выглядеть особенно убедительно.

"Смартфоны достаточно умны, чтобы группировать SMS-сообщения на основе того, что указывает отправитель. В Интернете полно веб-сайтов, которые предоставляют эту услугу — вы можете отправить сообщение со словом "мама", и сообщение появится на телефоне получателя рядом с предыдущими сообщениями от настоящей матери. Разыграть такую ​​шутку над друзьями можно, но, к сожалению, такая технология используется не только для веселых розыгрышей, но и для криминальных схем", — говорит представитель банка SEB.

Кроме того, важно помнить, что банк не рассылает SMS-сообщения со ссылками, и ни в коем случае нельзя вводить данные своего интернет-банка в полученную по SMS ссылку, подчеркивается в заявлении SEB.

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