Историк Нина Скепьян: белорусское общество не тождественно режиму

"Евросоюз и Чехия, в частности, должны поддержать белорусов, которые страдают от репрессий". О белорусской диаспоре, о последствиях агрессии против Украины и текущих событиях Delfi рассказала Ниной Скепьян, историк и директор Белорусского института в Праге.

Delfi: Выступая на официальных мероприятиях по случаю Дня независимости Беларуси, который отметили 3 июля, Александр Лукашенко публично признал, что Беларусь в так называемый специальной военной операции в Украине участвует осознанно.

Можем ли мы считать это чистосердечным признанием, и последуют ли за этим какие-то более активные действия, а именно вторжение белорусской армии на территорию Украины?

Нина Скепьян: Мне тяжело судить о том, что происходит в голове господина Лукашенко, но, на мой взгляд, это маловероятно.

Большинство населения Беларуси не поддерживает вступление белорусской армии в активные боевые действия. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов, которые были опубликованы недавно.

Если я не ошибаюсь, там речь шла о том, что поддерживают вступление белорусской армии только лишь 11 процентов респондентов.

Я думаю, что сейчас настроения в белорусском обществе таковы, что принятие решения об участии белорусской армии в активных боевых действиях, в любых активных действиях просто сорвут эту крышку, которая сейчас завинчена властью достаточно крепко.

- Не находите ли вы парадоксальными заявления Лукашенко? Во-первых, сама дата 3 июля в качестве Дня независимости: 3 июля это годовщина освобождения Минска, - но не всей Беларуси, - от фашистов во время Второй мировой войны. А во-вторых, получается, что День независимости именно сейчас отмечается в условиях фактической зависимости от России.

- Если посмотреть в ретроспективе на взаимоотношения России и Беларуси, то про эту зависимость мы можем говорить уже последних, скажем так, 24 года, это точно.

Дата этого государственного праздника выбрана в соответствии с представлением нынешней власти о независимости. Нарратив этой власти и основа ее идеологии в течение долгих лет базируется на идее о том, что независимость связана с победой во Второй мировой войне.

- Белорусский провластный пропагандист Андрей Лазуткин трактует независимость Беларуси как возможность принимать самостоятельные решения в союзе с Россией, противопоставляя эти решения агрессивным действиям Запада. Как вам такое объяснение?

- Это все абсолютно входит в канву того, что происходит последние полгода, а, может быть, даже и последних нескольких лет. Это абсолютно укладывается в контекст основных белорусских пропагандистских нарративов, непосредственно связанных с российской пропагандой, где, в свою очередь, речь идет о подчинённом положении бывших республик Советского Союза по отношению к доминантной Российской Федерации.

- Такие заявления Лукашенко и всех этих режимных политологов и пропагандистов влекут за собой проблемы, с которыми белорусы сталкиваются сейчас европейских странах.

Много говорят, в том числе, и о Чехии, есть проблемы с чешскими визами для белорусов, с получением вида на жительство. Какова в этом плане ситуация на сегодняшний день?

- Ситуация похожа на ту, что была во время ковидных ограничений. То есть для большинства граждан Беларуси въезд в Чешскую Республику ограничен, и, по сути, невозможен. Таково положение дел после начала активных боевых действий России в Украине.

После того, как все остальные европейские государства убедились в том, что выстрелы по Украине производились с территории Беларуси, Беларусь в Чехии была воспринята как страна-соагрессор и, соответственно, сразу водились и дополнительные ограничения.

Ограничили въезд и подачу на получение рабочих виз, был ограничен въезд для будущих студентов, то есть для абитуриентов. Также были ограничены возможности для тех, кто мог запрашивать визы по воссоединению семьи.

Белорусская диаспора в Чехии стремилась минимизировать негативные последствия всех этих новых правил. Так же, как и коллеги из числа российских граждан, мы пытались объяснить правительству Чехии, что белорусское общество не тождественно режиму, нынешней белорусской власти.

Мы также пытались объяснять, что несмотря на подавление протестов, происходит дальнейшая борьба с режимом и что для белорусов, которым угрожает опасность на родине, въезд в Чехию должен оставаться открытым.

Наши усилия не прошли впустую, наши инициативы поддержала Светлана Тихановская во время ее визита в Чехию. Была достигнута договорённость, что возможность получить гуманитарную визу остается, также остается и возможность по гуманитарным целям приехать в Чешскую Республику.

К сожалению, для тех людей, которые здесь уже долгое время живут, имеют вид на жительство и занимают активную политическую позицию, оппозиционно настроенных в отношении режима Лукашенко, практически нереально увидеться со своими родственниками из Беларуси.

Потому что в большинстве случаев просто на основании родственных связей оставшимся в Беларуси членам семей визы сейчас не выдают.

- Важно, что белорусская диаспора, демократические силы обращаются с месседжем о том, что режим Лукашенко и белорусское общество это не одно и то же. С другой стороны, чешские официальные ведомства и чешское общество - это тоже не одно и то же.

Насколько различается отношение к обычным белорусам со стороны чешского общества и со стороны официальных ведомств?

- В основном хорошее отношение к белорусам сформировалось, благодаря протестам, потому что чешские средства массовой информации очень активно освещали протестное движение в Беларуси. Мне кажется, это пробудило и определённую гордость среди экономических мигрантов, ведь в Чехии помимо политических эмигрантов из Беларуси, есть и экономические.

Говорить об отношении к белорусам в Чехии в целом достаточно сложно, потому что здесь по отношению к мигрантам ровное отношение, оно одинаково ко всем. Когда есть закон, который что-то ограничивает, то чешские ведомства ему следует.

Не скажу, что есть массовое неприятие белорусов в Чехии. И, кстати, я тоже не заметила, чтобы очень сильно проявлялась ксенофобия по отношению к россиянам.

- Часть белорусских демократических сил сейчас активно продвигают инициативу по приданию Беларуси де-юре статуса оккупированной территории.

Насколько такое признание могло бы решению всех проблем, о которых мы сейчас говорили?

- Эта инициатива, возможно, могла бы помочь белорусам, но, к сожалению, никто такой статус Беларуси по всем параметрам не признает. И это не поможет. Если говорить о визовых вопросах, то в этой ситуации Чехия защищает себя и защищает своих граждан от возможных каких-либо, скажем так, сложностей по отношению к белорусским мигрантам.

Безусловно, Чехия сейчас полностью нацелена на поддержку Украины, на организацию как можно более эффективной помощи украинцам. В принципе белорусская диаспора занята тем же самым. Я уверена, что и русские коллеги делают то же самое.

На данный момент в повестке дня у белорусской диаспоры в Чехии - напоминать о Беларуси, чтобы все-таки не забывали о том, что в Беларуси продолжается брожение, в Беларуси продолжаются протесты, в Беларуси продолжаются репрессии.

Как раз-таки сейчас усилия всего Европейского союза и Чехии в том числе должны быть направлены на поддержку нашего сообщества, демократически настроенных жителей Беларуси, которые сейчас просто стонут под бременем репрессий.

И если эта поддержка будет эффективной, то, соответственно, это повлечёт за собой и выход Беларуси из этого альянса с Россией, и будет решен вопрос с использованием российскими войсками белорусской территории.

Это просто взаимосвязанно.

Как белорусская диаспора, так и белорусские политики в эмиграции стремятся это донести и каждый раз подчёркивают, что это все взаимосвязано.

- Известно ли вам, в каких странах Европы у белорусов после 24 февраля меньше всего проблем, что об этом говорят представители белорусских диаспор?

- Я бы сказала, что чем дальше от границы Беларуси, тем меньше проблем. Потому что чем ближе географически к зоне конфликта, тем острее он воспринимается и тем больше бывает реакций от обычных граждан, если они вдруг слышат речь русскую или белорусскую, или видят белорусские номера на машинах.

Я знаю, что случаи дискриминации бывали в Польше, в Латвии, в Литве. С этим тоже белорусская диаспора работала и продолжает работать. Чем дальше от зоны конфликта, тем спокойнее отношение как к белорусам, так и к проблеме сопричастности белорусского государства к войне.

- Мы обсуждаем с нашими собеседниками из России, каково может быть будущее устройство этой страны после поражения Владимира Путина в этой войне.

А как вам видится будущее Беларуси?

- Я вижу будущее Беларуси как страны, где будут демократически избранные лидеры, которые будут идти по пути реформ и много заниматься своим делом, и вести многовекторную внешнюю политику, и быть включенными в общеевропейский и в общемировой как политический, так и экономический ландшафт.

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