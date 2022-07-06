В Вильнюсе и во всем мире "Национальная песнь" прозвучит в четырнадцатый раз

ru.DELFI.lt

Foto: Saulius Žiūra

День государства, коронации короля Литвы Миндаугаса и "Национальной песни" - 6 июля - мы как никогда раньше отметим в солидарности и единстве. Обуздав пандемию, преодолев кризис с беженцами на границе, на этот раз мы солидарны с Украиной в борьбе за свою и их свободу.