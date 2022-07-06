Ответ за ограничение транзита в Калининград: Россия угрожает "уничтожить" транспортный комплекс стран Балтии

Решить ситуацию с запретом транзита некоторых грузов через Литву в Калининград можно только угрозами ответных действий. Такое мнение РИА Новости выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает BFM.

"К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так", — подчеркнул Алиханов.

Также губернатор Калининградской области добавил, что "нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит". Вместе с тем он подчеркнул, что старается вернуть этот разговор в "как минимум экономико-логистический ракурс".

Ранее Алиханов раскрыл один из четырех вариантов ответных мер, разработанных правительством Калининградской области в ответ на запрет транзита грузов в регион через Литву. Он заключается в полном запрете транзита товаров через страны Балтии.

"Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", - сказал калининградский губернатор.

В Кремле тем временем рассчитывают, что в ситуации с ограничением транзита в Калининградскую область "возобладает здравый смысл и вопрос будет урегулирован", но сообщили о проработке различных сценариев развития, в том числе по худшему варианту.

"Мы ждем урегулирования этой ситуации, как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

17 июня 2022 года вступили в силу ограничительные меры, которые касаются импорта стали и черных металлов в ЕС и их перевозки через территорию стран Евросоюза.

Запрет на транзит через Литву попавших под санкции российских товаров вызвал гневную реакцию российских властей - там политики и чиновники говорят о конфронтации именно с Вильнюсом, применяя слово "блокада".

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